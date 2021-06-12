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"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

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"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها "الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وبالتنسيق مع وزارتَيْ الداخلية المالية

أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، خدمة إلكترونية، تتيح للزوار من خارج تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد. وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

يأتي ذلك في إطار جهود حكومة السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة .

ويمكن للزوار من خارج السعودية الاستفادة من الخدمة، وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي:
https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisaوزارة الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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