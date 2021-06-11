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عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن

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عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة عن عودة عمل سيارات السفريات الخارجية على خط الأردن بعد توقف دام لأكثر من عام جراء جائحة .
وأكد الحباشنة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، ضرورة تلقي سائقي السفريات الراغبين بالسفر إلى السعودية لجرعتين من لقاح فيروس كورونا أو جرعة واحدة مضى عليها 14 يوما، من اللقاحات التي تعتمدها السعودية.
وأضاف أن سائقي السفريات ملزمون أيضا بإجراء فحص (بي سي آر) نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من السفر مع ضرورة حصول السائق على تأشيرة لمدة 6 أشهر وتسجيله على منصة "توكلنا" السعودية.
وأكد الحباشنة ضررورة التزام سفريات النقل الخارجي بالعمر التشغيلي الذي حددته السلطات السعودية بخمسة أعوام، و 10 أعوام بالنسبة لحافلات النقل الدولي.

جي بي سي نيوز

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