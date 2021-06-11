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لاعبون من ناديي "الاتحاد" و"النصر" يزورون معرض مشروعات منطقة مكة بقبة جدة

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أشادوا بدعم الإمارة لمشاريع المنطقة وتحقيقها لرؤية 2030 في التحول الرقمي

لاعبون من ناديي

زار عدد من لاعبي ناديي الاتحاد والنصر، معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة، الأمير خالد الفيصل الأربعاء الماضي.

وتجول اللاعبون داخل أرجاء المعرض، واطّلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.

وأشاد اللاعب مناف أبو شقير، بالجهود الكبيرة التي قامت بها إمارة منطقة مكة المكرمة في تجسيد مشاريع منطقتها بلغة رقمية تحت سقف قبة جدة.

وهنأ اللاعب سعيد المولد إمارة منطقة مكة المكرمة على ما قدمته لمشروعات المنطقة، وتسليطها الضوء على دعم قيادة المملكة بمتابعة أمير مكة وسمو نائبه ودور الجهات الحكومية التي ساهمت في بناء الإنسان وتنمية المكان، فيما أكد اللاعب مبروك زايد أن المعرض حقق أحد محاور رؤية المملكة 2030 وهو التحول الرقمي.

لاعبون من ناديي

لاعبون من ناديي

لاعبون من ناديي

لاعبون من ناديي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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