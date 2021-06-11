9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فإن نسبة الفحوصات الإيجابية من إجمالي الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2.2 بالمئة.

كما تمّ إجراء (21.629) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7493032) فحصاً.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9570) وإجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (742174) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8139) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (64) حالات، فيما غادرت (47) حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (478) حالة.

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (620) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (724469) حالة.