لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل

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فيما سجّلت عقود يوليو الآجلة عن خام غرب تكساس ارتفاعاً قياسياً

تجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم الجمعة، مستوى 73 دولاراً مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس لخليط نفط بحر الشمال "برنت" في بورصة "ICE" بلندن بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 73.09 دولار للبرميل.

وبحسب "روسيا اليوم"، هذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام "برنت" مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 مايو 2019.

كما سجّلت العقود الآجلة لشهر يوليو على خام غرب تكساس الوسيط "WTI" ارتفاعاً بنسبة 1.1% ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 أكتوبر 2018.