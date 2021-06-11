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جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي

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وفق قاعدة بيانات Scopus.. خلال العام 2021

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي

أظهرت مؤشرات النشر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، تزايد معدلاته في المجلات العلمية المحكمة المصنفة في قواعد البيانات العالمية وبخاصة في (Scopus وWeb of Science) خلال عام 2021م، حيث كشفت السجلات الإحصائية بعمادة البعث العلمي أن نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة حتى نهاية مايو تجاوز حاجز الـ1100 ورقة علمية وفق قاعدة بيانات Scopus.

ويعكس هذا الأمر نجاح وجودة الخطط التطويرية التي اعتمدتها عمادة البحث العلمي خلال الأعوام الماضية في مجال دعم البحوث المنشورة في قواعد البيانات العالمية، وتمثل ذلك في تعزيز عملية الدعم، وتنويع البرامج المحفزة لإنجاز بحوث نوعية تحظى بفرصة النشر في المجلات المرموقة.

وأثمرت تلك الخطط تطوراً ملحوظاً في عملية النشر العلمي المتميز، حيث سجلت بيانات قواعد النشر العالمية ارتفاعاً متواصلاً للجامعة خلال الأعوام السابقة، وصولاً إلى هذا العام 2021 الذي حققت فيه الجامعة مع نهاية شهر مايو المركز الرابع بين الجامعات وفقَ بياناتِ العلوم Web of Science، متقدمة بذلك مرتبتين جديدتين عمّا أحرزته بنهاية العام 2020م حيث كانت تحتل المرتبة السادسة بين الجامعات السعودية في النشر العلمي وفقَ بياناتِ قواعد بيانات شبكة العلوم و سكوبس حيث تجاوز عدد البحوث المنشورة عام 2020م حاجز الـ1800 ورقة علمية وفق بيانات Web of Science.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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