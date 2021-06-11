Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية
صرحت صحة القصيم أنه جاري التحقيق حيال التماس كهربائي أدى لاندلاع حريق في مستشفى الملك سعود بعنيزة، دون وقوع إصابات أو وفيات. كما...
بريدة: الوطن
01 ذو القعدة 1442 هـ
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من...
الرياض: الوطن
01 ذو القعدة 1442 هـ
حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري, حيث قام صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة...
الرياض: محمد العواجي
01 ذو القعدة 1442 هـ