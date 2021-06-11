أخبار عاجلة

"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا -
خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة -
“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر -
الجيش اليمني يخطف أرواح 17 حوثياً خلال مواجهات في مأرب -
"العاصمي": مكتب التربية العربي لدول الخليج يحظى بدعم من حكومة السلطنة -
"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس -
"السيسي" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر -
4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب -
السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في

Print

التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة

صرحت صحة القصيم أنه جاري التحقيق حيال التماس كهربائي أدى لاندلاع حريق في مستشفى الملك سعود بعنيزة، دون وقوع إصابات أو وفيات. كما...

9ae885bc9c.jpgبريدة: الوطن
a6a602ecfb.jpg01 ذو القعدة 1442 هـ

إعادة فتح 1547 مسجدا في مناطق المملكة

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png01 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري

حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري, حيث قام صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة...

icon-byline.pngالرياض: محمد العواجي
icon-clock.png01 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا