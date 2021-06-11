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أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الإمام

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أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الإمام أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الإمام
يقام للدفعة الـ65.. بعد غد الأحد

أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الإمام

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تقيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعد غدٍ الأحد، عن بعد حفل تخريج الدفعة (65) من طلابها وطالباتها في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وثمن رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، رعاية أمير منطقة الرياض الحفل، التي تأتي امتداداً لحرصه على دعم الجامعة ومشاركة الطلاب والطالبات فرحتهم، ورعاية الدولة وتمكينها لهذه الكوادر المؤهلة علميا من أبنائها من خلال الدعم المتواصل في سبيل الرقي بشباب الوطن، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم، وخاصة الحياة الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

وأوصى الخريجين بأن يكونوا لبنة صالحة في بناء الوطن جاعلين رفعة هذا الوطن وتحقيق رؤية قيادته نصب أعينهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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