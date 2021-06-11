أخبار عاجلة

"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا -
خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة -
“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر -
الجيش اليمني يخطف أرواح 17 حوثياً خلال مواجهات في مأرب -
"العاصمي": مكتب التربية العربي لدول الخليج يحظى بدعم من حكومة السلطنة -
"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس -
"السيسي" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر -
4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب -
السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية

Print
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية

جي بي سي نيوز :- قال أمين عام جماعة حزب الله في لبنان حسن نصر الله، إن الجماعة يمكنها شراء شحنات من إيران على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية إذا استمر النقص في الوقود في لبنان.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "روتيرز" عن خطاب تلفزيوني لنصر الله قال فيه إنه بخير، مضيفا أن الإنسان يمرض ويصيبه التعب أحيانا.

كان نصر الله قد بدا في حالة صحية غير جيدة في خطابه الماضي في 25 مايو، وظل يسعل طوال الوقت، لكنه قال بعد ذلك إنه كان يعاني من الحساسية وليس من أي شيء خطير.

وقال نصر الله في إشارة إلى ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير الذي كان يشي بإصابته بمرض خطير "في ناس موتونا وفي ناس بدأوا يبحثون عن خليفة".

ويقود نصر الله جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران منذ نحو ثلاثة عقود، محولا إياها من أحد فصائل الحرب الأهلية في لبنان إلى جماعة تسببت في كثير من أزمات لبنان الإقليمية.

ووافق الرئيس اللبناني ميشال عون أمس على قرض استثنائي بما يصل إلى 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) لشركة الكهرباء التابعة للدولة حتى تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات.

يعاني لبنان أزمة مالية شديدة بسبب ديون ثقيلة تراكمت عليه منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990، مما جعل البلاد تواجه صعوبات لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة لتغطية نفقات الوقود وغيره من الواردات الأساسية.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها

الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات