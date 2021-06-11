أخبار عاجلة

"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا -
خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة -
“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر -
الجيش اليمني يخطف أرواح 17 حوثياً خلال مواجهات في مأرب -
"العاصمي": مكتب التربية العربي لدول الخليج يحظى بدعم من حكومة السلطنة -
"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس -
"السيسي" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر -
4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب -
السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

اعتقال لاعب برشلونة في اليونان

Print
اعتقال لاعب برشلونة في اليونان اعتقال لاعب برشلونة في اليونان

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه تم إلقاء القبض على سيرجي روبرتو، لاعب برشلونة، خلال تواجده في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وألقت الشرطة اليونانية على روبرتو في حفلة غير قانونية مع مئات الأشخاص، دون اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .


وأضافت الصحيفة، أن هناك صورا لروبرتو مع صديقته كورال سيمانوفيتش داخل منزل، بالإضافة إلى مئات الأشخاص الآخرين الذين يرقصون معا بدون أي قناع أو احترام مسافات الآمان، وهو أمر ممنوع حاليا من قبل اليونانية بسبب الوضع الصحي الذي تشهده البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه التكهنات بشأن رحيل روبرتو عن النادي الكتالوني.


وأظهرت صور أخرى مسربة، لاعبا دوليا من باناثينايكوس فعل الشيء نفسه في مكان آخر على الجزيرة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الأمر تم تصعيده إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لمحاولة إيقاف هذا النوع من التجاوزات خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

المصدر:  وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا