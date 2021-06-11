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"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN"

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"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN" "هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN"
الوثيقة المطروحة تتضمن شروط وتنظيمات الاستخدام وتحديد النطاقات الإضافية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم، إلى تقديم مرئياتهم بشأن "وثيقة تنظيم وتوزيع الترددات للشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN)".

وذكرت الهيئة أن الوثيقة تتضمن شروط وتنظيمات استخدام الشبكات اللاسلكية المحلية في المملكة، وتحديد نطاقات ترددية إضافية في النطاقين (6، 60) جيجاهرتز.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى مواكبة التطورات في التقنيات اللاسلكية المتنوعة ونشرها في المملكة، ودعم عديد من التطبيقات الذكية التي تشمل إنترنت الأشياء والمنازل الذكية وتطبيقات الواقع المعزز (VR/AR)، وتمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي (WiFi-6e) وتقنيات (WiGig) الذي بدوره سيحسّن من تجربة المستخدمين لخدمات الانترنت.

ودعت الهيئة، العموم، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، إلى الإفادة بمرئياتهم التفصيلية عبر البريد الإلكتروني Spectrum.Strategy@citc.gov.sa وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 2021/07/08.

وللاطلاع على الوثيقة مراجعة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144207.aspx.هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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