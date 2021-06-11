كورونا.. المكسيك تسجّل 3672 إصابة جديدة و227 ضحية إضافية

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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية 556 إصابة و22 حالة بالصين

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم، 227 حالة وفاة و3672 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك، حتى الآن، 229580، كما سجّلت البلاد مليونين و445538 حالة إصابة في المجمل منذ تفشي العدوى.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة)، تسجيل 556 إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 146 ألفاً و859 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالتَي وفاة إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1981.

الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين، في بيان اليوم (الجمعة)، أن البلاد سجّلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيس يوم العاشر من يونيو.

وبحلول أمس (الخميس)، سجّلت الصين في المجمل 91359 إصابة مؤكّدة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.