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القيادة تهنئ رئيس الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ رئيس الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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