أخبار عاجلة

السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن» -
محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بإحدى غرف أرشيف مجلس الدولة (صور) -
الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق -
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة -
سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية -
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس -
238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام -
مقتل «عجوز» خلال مشاجرة مع شاب بـ«محل سمك» في الوراق.. وأسرته: مات قهرًا بضربة «شلوت» -
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الملك وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

Print
الملك وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده الملك وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الملك وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس رودريغو دوترتي؛ رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس رودريغو دوترتي؛ رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مختص: تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس خطوة لتعليم الطلاب تقدير الفنون

مختص: تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس خطوة لتعليم الطلاب تقدير الفنون

"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"