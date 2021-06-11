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السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بإحدى غرف أرشيف مجلس الدولة (صور)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
مقتل «عجوز» خلال مشاجرة مع شاب بـ«محل سمك» في الوراق.. وأسرته: مات قهرًا بضربة «شلوت»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:19 مساءً
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
فرص أمطار خفيفة على السواحل الغربية انخفاض درجات الحرارة???? ونشاط كبير للرياح على المحافظات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 11 يونيو 2021 09:26 صباحاً
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