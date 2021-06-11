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الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:13 مساءً
مختص: تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس خطوة لتعليم الطلاب تقدير الفنون
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:11 مساءً
"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:11 مساءً
لطلاب الثانوية العامة.. الصحة تقدم 5 نصائح غذائية لمذاكرة أفضل
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
بيلاروسا: لن نمنع المهاجرين من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
أحرزا رقما قياسيا عالميا .. الحب يكسر أكبر حاجز في العالم بين زوجين
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
الكويت تعلن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
التموين: حققنا الاكتفاء الذاتي من الأرز.. ونصدر 6 ملايين طن بصل
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في جمال يقوت رئيسًا للشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 اشهر
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً
«التعليم»: امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة في المنزل.. وهذا موعد تسليمها
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 11 يونيو 2021 09:22 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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