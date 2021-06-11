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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات ضمن دولية أسهمت في تقديم عشرات الملايين من الدولارات من الأموال إلى الحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في إيران.

وقالت في بيان صادر أمس: إن العقوبات شملت سعيد أحمد محمد الجمال، وشركات الجمال التي تقوم ببيع البترول الإيراني وتوجيه جزء من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن.

وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت كذلك 11 شخصاً وشركات وسفن، لانخراطهم ضمن هذه الشبكة غير المشروعة بما في ذلك هاني عبدالمجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين، وجامع علي محمد أحد المنتسبين إلى الحوثيين، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي ساعد الجمال في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول هذا الشأن، أن الولايات المتحدة تعمل للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني، مشيراً إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديداً للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن.

وقال البيان: إن الوقت قد حان لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار، وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني يمكن أن يجلب الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون، ولا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على الحوثيين، من خلال العقوبات المستهدفة لتحقيق هذه الأهداف.

وزارة الخزانة الأمريكية إيران الحرس الثوري ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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