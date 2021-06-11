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"المالك" يفتتح بالرباط المقر الجديد للأمانة العامة لمنظمة "إيسيسكو"

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"المالك" يفتتح بالرباط المقر الجديد للأمانة العامة لمنظمة "إيسيسكو" "المالك" يفتتح بالرباط المقر الجديد للأمانة العامة لمنظمة "إيسيسكو"
أكد تولي اللجان الوطنية مكانة الشريك الإستراتيجي المميز

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة في رؤيتها الجديدة وفي وثائقها الاستراتيجية المتجددة، تولي اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مكانة الشريك الاستراتيجي المميز، الذي تناط به المسؤوليات الجسام في رسم توجهات المنظمة المستقبلية، وفي تحديد برامجها وأنشطتها لتتسق مع أولويات دول الأعضاء.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالمملكة المغربية أمس الخميس، بحضور وزير التربية والتعليم العالي المغربي الدكتور سعيد أمزازي، أن اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، هي إحدى أبرز المؤسسات تعبيرًا عن المكاسب والنجاحات التي تحققها المغرب في هذه المجالات، مشيرًا إلى أن التعاون بين المنظمة واللجنة شهد نقلة نوعية خلال العامين الماضيين، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد 19.

وجدد بالمناسبة التزام الإيسيسكو بتوفير مزيدٍ من الفرص والفضاءات للمؤسسات والأطر المغربية المتخصصة، من أجل تقاسم الخبرات والمبادرات الرائدة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية مع مختلف دول العالم.منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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