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مخيف.. شاهد ما فعله دولفين بهذا الطفل

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فيديو مخيف.. شاهد ما فعله دولفين بهذا الطفل مخيف.. شاهد ما فعله دولفين بهذا الطفل
انتبهوا لأطفالكم في حدائق الحيوان والملاهي

فيديو مخيف.. شاهد ما فعله دولفين بهذا الطفل

يعشق الأطفال الاقتراب من الحيوانات أو حتى لمسها، لكن النتيجة قد تكون كارثية وهو ما يوجب على الآباء الحذر والحرص، كما حدث مع هذا الطفل في إحدى الملاهي المائية بأوكرانيا، حين وضع يده بين فكي وأسنان الدولفين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأحد الماضي في حديقة نيمو المائية لعروض الدولفين، بمدينة أوديسا في أوكرانيا، حين كان طفلا، 6 سنوات، يجلس على حافة حوض الدولفين، ويحاول مداعبتها، بينما كانت أمه تلتقط شريط يجسد تلك اللحظات.

وحسب الفيديو المروع، بينما كان الطفل يمد يده ويداعب الحيوان، فجأة رفع الدولفين رأسه وجسده فوق ، ثم عض بفكيه وأسنانه القوية يد الطفل الممدودة، ما جعل الطفل يصرخ بشدة من الألم قبل أن يترك الدولفين يده.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم نقل الطفل إلى المستشفى مصابًا بجروح عميقة، وقام الأطباء بإجراء جراحة لخياطة الجروح.

وفي حديثها مع وسائل إعلام محلية، قالت أم الطفل: إن ابنها وضع يده فوق الماء لمداعبة الدولفين، وألقت الأم باللوم على نفسها فيما حدث وقالت إنها لن تقاضي حديقة الدولفين.

وقال مسؤولو الحديقة: إن الحادث وقع على الرغم من تحذير الزوار بعدم الاقتراب من حافة البركة أو وضع أيديهم في الماء.

وقالت أولينا كوموغوروفا، المدربة في حديقة الدولفين: "إن اليد الممتدة فوق الماء تعني للدولفين أن شخصًا ما يقدم له شيئًا ليأكله أو يستمتع به، وقد ظن الدولفين أن يد الطفل هي هذا الطعام".

وحسب وسائل إعلام محلية، تخطط إدارة الحديقة من أجل تعزيز إجراءاتها الأمنية في أعقاب الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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