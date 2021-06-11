وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري
عقدت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ورشة عمل لائحة الفوترة الإلكترونية، وآلية التطبيق افتراضياً عبر منصاتها الإلكترونية، والتي قدمها...
جدة: نجلاء الحربي
29 شوال 1442 هـ
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة توقع 3 اتفاقيات لتعزيز تنمية المنطقة ولتطوير البنية الرقمية بمشروع الفيصلية
وقعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ثلاث اتفاقيات تعاون مع هيئة عقارات الدولة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات...
مكة المكرمة: الوطن
29 شوال 1442 هـ
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تاريخ المملكة العربية...
مكة المكرمة: مصلح الفرحان
29 شوال 1442 هـ