وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري

السديس: توصيات البيان الختامي لإعلان السلام في أفغانستان حفظ للدماء

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تاريخ المملكة العربية...