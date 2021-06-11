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وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري

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9d50fb43ea.jpgجدة: نجلاء الحربي
67f12a1e1b.jpg29 شوال 1442 هـ
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الوطن السعودية

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