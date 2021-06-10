شاهد.. "جناح الإسلامية" بقبة جدة يستقبل زواره بمعرض مكة للمشروعات الرقمية

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يستعرض المشروعات التي نفذتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية ببيوت الله

استقبل جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمعرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، عددًا كبيرًا من الزوار في أول يوم من فعاليات المعرض الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل أمس.

وفي التفاصيل، يستعرض الجناح عددًا من المشروعات التي نفذتها الوزارة أخيرًا بالمنطقة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية ببيوت الله ونشر الوسطية والاعتدال.

ويقدم مشرفو الجناح شرحًا موجزًا للزوار عن المشروعات التي نفذتها الشؤون الإسلامية في مجال العناية بالمساجد والمواقيت والدعوة إلى الله، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مجال العمارة والتشييد والصيانة والنظافة تحقيقًا لرسالتها السامية.

وثمّن زوار جناح الشؤون الإسلامية الجهود التي تقدمها الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، مؤكدين أن هذه المشروعات تجسد حرص القيادة الرشيدة على بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

يُذكر أن المعرض سيشهد خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، والتي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد