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الأخضر يكمل جاهزيته لموقعة سنغافورة.. والهدف الحفاظ على الصدارة

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الأخضر يكمل جاهزيته لموقعة سنغافورة.. والهدف الحفاظ على الصدارة الأخضر يكمل جاهزيته لموقعة سنغافورة.. والهدف الحفاظ على الصدارة
في مباراته السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وآسيا

الأخضر يكمل جاهزيته لموقعة سنغافورة.. والهدف الحفاظ على الصدارة

أكمل السعودي الأول لكرة القدم، جاهزيته لمواجهة منتخب سنغافورة، غداً الجمعة، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، لحساب المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وفرض مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد تدريبات تكتيكية من خلال مجموعات على جزء من الملعب، أعقبها تنفيذ النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مواجهة السنغافوري.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته بـ14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، بينما يحتل منتخب سنغافورة المركز الرابع بـ7 نقاط، من 7 مباريات.المنتخب السعودي ‬ كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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