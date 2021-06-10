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جى بي سي نيوز - : أدى النائب رمزي محمود عيادة العجارمة اليوم الاربعاء اليمين الدستورية ليصبح نائبا في مجلس النواب التاسع عشر خلفا للنائب الذي قرر المجلس فصله أسامة العجارمة .

وجاء أداء اليمين استنادا للمادة 80 من الدستور والمادة 4 من نظام المجلس الداخلي .

وكان المجلس عقد جلسته الاخيرة صباح هذا اليوم ، وتوقع النائب المحامي صالح العرموطي في تصريح للمدينة نيوز أن يكون هناك دورة استثنائية محصورة بقوانين بعينها وفق ما ينص الدستور الذي يمنع مناقشة اية مشاريع قوانين غير تلك الواردة في الدورة .

شاهد رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا