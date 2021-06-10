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12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

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12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن 12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، عن تسجيل 12 وفاة و598 إصابة كورونا جديدة.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9561، والإصابات إلى 741699 حالة.

وسجلت نسبة فحوصات إيجابية 2.92% من إجمالي الفحوصات المخبرية للكشف عن ، والتي بلغ عددها 20459 فحصا مخبريا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7471403) فحصاً.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (58) حالات، فيما غادرت (66) حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (471) حالة.

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (841) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (723637) حالة.

جي بي سي نيوز

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