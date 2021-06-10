أخبار عاجلة

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي -
حمدوك يوجه بالمضي قدماً لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة -
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
الأمم المتحدة تعلن قرب نشر أول مجموعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا -
اتهام رجل شرطة بقتل لاعب اتحاد جادة السابق -
بـ3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية -
محافظ بني سويف: توريد 236 ألف و551 طنا من الأقماح المحلية منذ موسم الحصاد -
بعد قضية «حنين حسام».. أول طلب إحاطة يطالب بإغلاق «غرف الشات المظلمة» -
بعد غرق شاب .. أهالي عزبة شاهين بالشرقية يطالبون بإقامة سور للترع المبطنة -
أبو الغيط: يجب ألا يكون في ليبيا سوى سلاح الجيش والشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برعاية رئيس هيئة الترفيه.. انطلاق بطولة "عيشها بلا حدود" للعام الثاني على التوالي

Print
برعاية رئيس هيئة الترفيه.. انطلاق بطولة "عيشها بلا حدود" للعام الثاني على التوالي برعاية رئيس هيئة الترفيه.. انطلاق بطولة "عيشها بلا حدود" للعام الثاني على التوالي
بمشاركة نجوم ومشاهير الفن وكرة القدم والرياضات الإلكترونية ووسائل التواصل

برعاية رئيس هيئة الترفيه.. انطلاق بطولة

تنطلق اليوم بطولة "عيشها بلا حدود" برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التي تُعد جزءًا من الحدث الخيري العالمي الأكبر في الرياضة الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" الذي تقيمه المملكة للعام الثاني على التوالي، وتم الإعلان عنه مطلع شهر يونيو الجاري.

وعبر توفير محتوى ترفيهي يمزج بين عالم الفن والمشاهير ومجتمع الرياضات الإلكترونية، تستكمل "عيشها بلا حدود" هدف المبادرة الخيري في التبرع بمجموع الجوائز البالغ 10 ملايين دولار لمكافحة انتشار المستجد COVID-19، وذلك بالتوعية بأهمية توفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجًا حول العالم.

وستشهد الفعالية مشاركة مجموعة من نجوم ومشاهير الفن وكرة القدم والرياضات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها أكدت الهيئة العامة للترفيه حرصها على تجديد الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال بطولة "عيشها بلا حدود" التي تأتي امتدادًا لشراكات سابقة؛ إذ سبق أن تعاون الطرفان في العديد من المبادرات والفعاليات التي جمعت بين الترفيه والرياضة والخدمة المجتمعية لتشمل الآن من خلال مبادرة "لاعبون بلا حدود" العمل الخيري من خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتتكوّن البطولة من 16 بطولة للعبة FIFA21، وستحمل كل بطولة اسم أحد مشاهير العالم العربي؛ حيث تضم كل بطولة 1024 شخصا وتستمر لمدة 4 أيام، ليتم تحديد بطل واحد لكل بطولة، وبعد انتهاء جميع البطولات سيتم جدولة بطولة تضم 16 فريقًا، ويتكوّن كل فريق من أحد المشاهير إلى جانب بطل البطولة التي تحمل اسم المشهور الراعي للبطولة في الأدوار الإقصائية التي ستبث عبر قنوات لاعبون بلا حدود.

ويمكن لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية التسجيل في فعالية "عيشها بلا حدود" عبر صفحة "العب" في الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة لاعبون بلا حدود www.gamerswithoutborders.com، كما يمكنهم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالحدث عبر الموقع ومنصات تويتر وإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا