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الندوة العالمية تفتتح مركزًا تعليميًّا جديدًا في إندونيسيا

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يضم مسجدًا وفصولًا دراسية وبئرًا للمياه ومحلات تجارية

الندوة العالمية تفتتح مركزًا تعليميًّا جديدًا في إندونيسيا

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، مركزًا تعليميًّا جديدًا، يضمّ مسجدًا وفصولًا دراسية، وبئرًا للمياه، ومحلات تجارية، في مدينة قاروت، بجاوى الغربية.

وجاء الافتتاح في حفل كبير شارك فيه أهالي القرية وعدد من الشخصيات العامة الشعبية والحكومية، وعلى رأسهم عضو البرلمان في المدينة، كارنوتو بانجار، ومدير إدارة الشؤون الدينية أندرى كارماوان، وعضو مجلس العلماء الإندونيسي في المدينة، وعدد من الشباب والمسؤولين في الجمعيات الأهلية.

وعبر الحضور عن خالص امتنانهم للندوة العالمية التي لبّت رغبة الأهالي في بناء هذا المركز الذي يخدم أبناءهم، ويوفر لهم فرص التعليم والتفوق الدراسي، وثمنوا جهود المملكة العربية حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات التنموية الهادفة، التي تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وتساعد الأجيال على تحقيق طموحها عبر الاهتمام بالتعليم والارتقاء المعرفي.

الندوة العالمية تفتتح مركزًا تعليميًّا جديدًا في إندونيسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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