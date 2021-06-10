أخبار عاجلة

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة" -
وزير الرى: مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة للوصول لاتفاق عادل وملزم -
بعد محادثات برلين.. وزيرة خارجية ليبيا تشير إلى تقدم فيما يتعلق بالمرتزقة -
إثيوبيا: مقتل 43 شخصا على الأقل جراء غارة جوية استهدفت إقليم تيجراي -
فرار الجيش الإثيوبي والاستيلاء على مدافع وراجمات تابعة له.. تجدد الاشتباكات في تيجراي -
صحة الشرقية تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
محافظ بني سويف يصدر قراراً بتكليف أحمد بغدادي وكيلاً لمديرية الصحة -
شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد "المشاعلة" بوادي الدواسر

Print
استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد

(تصوير: محمد آل مسحل): أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على رجل الأمن العريف عائض بن عبدالله المشاعلة القحطاني، والذي استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك بعد أن وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن لمطار محافظة وادي الدواسر، ظهر اليوم، وبرفقته عدد من القيادات الأمنية بقطاع وزارة الداخلية، وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود.

وقدّم نائب أمير منطقة الرياض تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد المشاعلة عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولنائب أمير منطقة الرياض وكبار مسؤولي وزارة الداخلية على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم.

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الشهيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي