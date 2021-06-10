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بعد جدل حول مصير النجم التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك المصري، حسم الدولي التونسي مصيره نهائيا مع القلعة البيضاء.



وأكد ساسي في تغريدة له على موقع تويتر، أن رحلته مع الزمالك انتهت، وأنها كانت الفترة الأهم في حياته، ووعد الجمهور "بكشف الحقائق" قريبا.



وجاء إعلان ساسي بعد تأخر الزمالك في التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده، الذي انتهى رسميا مع نهاية شهر ماي.

وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، قد أشار إلى "نية" النادي للتفاوض من أجل تجديد عقد اللاعب، قبل أن يتفاجأ بإخطار وكيل أعمال اللاعب للنادي بأن عقد الساسي قد انتهى.



وكان الزمالك قد تأخر في دفع مستحقات الساسي، قبل أن يسلمه كل المستحقات قبل نهاية العقد، وفقا للبيب.

كما كشف مصدر مقرب من التونسى فرجانى ساسي أن اللاعب يمتلك عروضا مغرية من أندية كبيرة في الإمارات وقطر.

وكالات