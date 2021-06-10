أخبار عاجلة

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة" -
وزير الرى: مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة للوصول لاتفاق عادل وملزم -
بعد محادثات برلين.. وزيرة خارجية ليبيا تشير إلى تقدم فيما يتعلق بالمرتزقة -
إثيوبيا: مقتل 43 شخصا على الأقل جراء غارة جوية استهدفت إقليم تيجراي -
فرار الجيش الإثيوبي والاستيلاء على مدافع وراجمات تابعة له.. تجدد الاشتباكات في تيجراي -
صحة الشرقية تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
محافظ بني سويف يصدر قراراً بتكليف أحمد بغدادي وكيلاً لمديرية الصحة -
شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

هل ينجح فريق ميامي في خطف ميسي من برشلونة

Print
هل ينجح فريق ميامي في خطف ميسي من برشلونة هل ينجح فريق ميامي في خطف ميسي من برشلونة

قال المالك المشارك لنادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، جورجي ماس، إنه متفائل بإمكانية انضمام الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى ناديه، إذا ما قرر الرحيل عن برشلونة.

وأوضح ماس، أنه وشريكه في ملكية إنتر ميامي، اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، اتفقا على ضرورة ضم مواهب عالمية من المستوى الأعلى إلى تشكيلة النادي، الذي يحتل حاليا المركز الـ11 بين فرق القسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن ماس قوله "أنا متفائل بأن ميسي سيدافع عن ألوان إنتر ميامي".

وأضاف ماس: "ديفيد (بيكهام) وأنا نعمل بكل جدية بالفعل، ونحن نطمح إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين، وميسي هو أفضل لاعب في جيلنا ويعتبره البعض الأفضل على مر العصور".

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) الحالي مع برشلونة في الـ30 من الشهر الجاري، بينما قال رئيس "البارسا"، خوان لابورتا، إن المحادثات الخاصة بتجديد عقد "البرغوث"، تحقق تقدما.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن برشلونة اقترح عقدا على ميسي لمدة عشرة أعوام، على أن يلعب الموسمين المقبلين في صفوف برشلونة، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب بموسمين آخرين في صفوف إنتر ميامي، ثم يعود إلى برشلونة كسفير لمدة ستة أعوام.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
نادي نجران السعودي ينهي اجراءات التعاقد مع المدرب سعيد السايبي

نادي نجران السعودي ينهي اجراءات التعاقد مع المدرب سعيد السايبي

برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة

برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة

كأس أمم أوروبا: برنامج مباريات اليوم الاربعاء

كأس أمم أوروبا: برنامج مباريات اليوم الاربعاء

لا نية للاتحاد الأوروبي في تغيير ملعب مباراة نهائي اليورو

لا نية للاتحاد الأوروبي في تغيير ملعب مباراة نهائي اليورو