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أمانة جدة تغلق 68 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة جدة تغلق 68 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة جدة تغلق 68 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
نفذت 420 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

أمانة جدة تغلق 68 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4191 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 68 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية ورصدت الفرق الميدانية خلالها 141 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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