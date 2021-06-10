أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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نفذت أكثر من 1500 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1520 جولة رقابية، منها 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت مخالفة، وتحرير 100 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 31 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت الأمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة لتعزيز الجانب التوعوي والرقابي وتحقيقاً للسلامة العامة.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.أمانة المنطقة الشرقية