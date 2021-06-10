أخبار عاجلة

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة" -
وزير الرى: مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة للوصول لاتفاق عادل وملزم -
بعد محادثات برلين.. وزيرة خارجية ليبيا تشير إلى تقدم فيما يتعلق بالمرتزقة -
إثيوبيا: مقتل 43 شخصا على الأقل جراء غارة جوية استهدفت إقليم تيجراي -
فرار الجيش الإثيوبي والاستيلاء على مدافع وراجمات تابعة له.. تجدد الاشتباكات في تيجراي -
صحة الشرقية تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
محافظ بني سويف يصدر قراراً بتكليف أحمد بغدادي وكيلاً لمديرية الصحة -
شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"زين " تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

Print
"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة "زين " تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة
تستند إلى شخصيات قصص خيالية كلاسيكية أضيفت إليها بعض التحديثات المعاصرة

أطلقت "زين " حملة "وحوش الإنترنت" الهادفة إلى نشر التوعية حول سلامة استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، وذلك عبر مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في وقتٍ يتزايد فيه نشاط هذه الفئة العمرية على الشبكة العنكبوتية، حيث تمثل اليوم ما نسبته 30% من إجمالي المستخدمين لهذه الشبكة.

وكشفت الشركة أن الحملة تستند إلى شخصيات قصص خيالية كلاسيكية أضيفت إليها بعض التحديثات المعاصرة لتصوير ما يحدث في العالم الرقمي، وعلى نحوٍ توعوي هادف ومباشر، حيث يتم تجسيد شخصيات الأشرار في كل قصة بشكل رقمي، وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف مساعدة الأطفال على تصوّر التهديدات التي يمكن أن تواجههم خلال استخدامهم الإنترنت وكيفية التعامل معها، وتعليمهم الطرق المناسبة للحماية من مثل هذه التهديدات.

وقال الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" الأستاذ ريان بن عبدالله التركي: "كمزود رائد لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ملتزمون بدورنا المجتمعي على جميع الأصعدة، وحماية أجيالنا الصاعدة تأتي في مقدمة هذا الالتزام، لما تمثله هذه الفئة العمرية من أهمية قصوى في استدامة مجتمعاتنا وتطورها. وإطلاق حملة "وحوش الإنترنت" يأتي في وقتٍ تشير فيه التوقعات إلى تزايد استخدام الفئات العمرية الصغيرة للإنترنت، لا سيما في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة المستجد (كوفيد-19). وعليه، فإنّ دورنا يتمثل بحمايتها بكل إمكاناتنا المتاحة من التهديدات الرقمية التي قد تواجهها، وخاصةً عند الاستخدام الضار للشبكة، والذي قد يزيد من مستويات الانحراف والعنف لدى الأطفال بشكلٍ خاص". وأكد التركي على "أهمية التعاون مع أولياء الأمور في هذا المجال، بما يعزز يقظة الأطفال ويسهم في تحقيق النتائج المرجوة لهذه الحملة".

الجدير بالذكر أن حملة "وحوش الإنترنت" هي جزء من مبادرة "مجموعة زين" في المنطقة بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث وقعتا مذكرة تفاهم للعمل على تعزيز الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل.زين السعودية وحوش الإنترنت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش