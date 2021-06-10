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الرياض – مباشر: أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، خدمة "الفاتورة الثابتة" للمشتركين؛ لتسهيل الدفع وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهرياً.

وتعد "الفاتورة الثابتة" خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية؛ بناءً على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية.

وتعد خدمة "الفاتورة الثابتة" خدمة مجانية لجميع المشتركين ما عدا فئة المشتركين الحكوميين؛ لسداد مبلغ محدد شهرياً طوال السنة؛ بناءً على 12 شهراً السابقة على الاشتراك في الخدمة، ويتم التصفية نهاية العام، سواء للمشترك أو عليه.

ونستعرض فيما يلي أهم القطاعات المستهدفة، وفوائد الخدمة للمشتركين، وكيفية حساب الفاتورة؛ وفقاً لما كشفت عنه الشركة السعودية للكهرباء:

ما القطاعات المستهدفة وكيف يتم التسجيل؟

"الفاتورة الثابتة" مُتاحة لجميع المشتركين في القطاعات السكني، التجاري، الزراعي، والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين.

ويمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر موقع الشركة الإلكتروني www.se.com.sa، أو من خلال تطبيق الكهرباءALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد 920001100.

ما الفوائد؟

يتم دفع قيمة تقديرية ثابتة عن كل شهر بغض النظر عن زيادة الاستهلاك؛ وبالتالي يتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف؛ وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

هل يتم فصل الخدمة في حالة زيادة الاستهلاك الفعلي عن قيمة الفاتورة الثابتة؟

أكدت الشركة أنه في حال الاشتراك في "الفاتورة الثابتة" لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة، طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد.

وبينت، أن قراءة العدّاد تتم بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً فيها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، علماً أن مراجعة قيمة الاستهلاك واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان، تتم في نهاية كل عام.

كيف يتم حساب قيمة الفاتورة حال رغب المشترك استمرار الخدمة؟

بينت السعودية للكهرباء أنه إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة يتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه.

هل يشترط أن يكون المشترك يملك المبنى.. ومتى يتم إخراج المشترك من النظام؟

أوضحت الشركة أن هذه الخدمة لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك؛ لكنها تشترط موافقته، وسداد الفواتير بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة.

يذكر أنه إذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

كم تبلغ مدة اتفاقية الاشتراك بالفاتورة الثابة.. وكيف تجدد؟

تصل مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية.

ولفتت الشركة، إلى أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والتسجيل في خدمة "حسابي"، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوافر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.

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