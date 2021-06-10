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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق
بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق؛ بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 124 يوماً 1536 مسجداً في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: خمسة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة بمنطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود الشمالية.


وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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