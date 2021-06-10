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شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:32 مساءً
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:24 مساءً
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:24 مساءً
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:17 مساءً
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:17 مساءً
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
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فيديو اليوم السابع
شاهد حكاية أم الأبطال "أم رجب" وكفاح 8 سنوات لتربية 4 معاقين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 10 يونيو 2021 12:58 مساءً
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