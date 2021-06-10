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هل ينجح فريق ميامي في خطف ميسي من برشلونة

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هل ينجح فريق ميامي في خطف ميسي من برشلونة هل ينجح فريق ميامي في خطف ميسي من برشلونة

قال المالك المشارك لنادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، جورجي ماس، إنه متفائل بإمكانية انضمام الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى ناديه، إذا ما قرر الرحيل عن برشلونة.

وأوضح ماس، أنه وشريكه في ملكية إنتر ميامي، اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، اتفقا على ضرورة ضم مواهب عالمية من المستوى الأعلى إلى تشكيلة النادي، الذي يحتل حاليا المركز الـ11 بين فرق القسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن ماس قوله "أنا متفائل بأن ميسي سيدافع عن ألوان إنتر ميامي".

وأضاف ماس: "ديفيد (بيكهام) وأنا نعمل بكل جدية بالفعل، ونحن نطمح إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين، وميسي هو أفضل لاعب في جيلنا ويعتبره البعض الأفضل على مر العصور".

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) الحالي مع برشلونة في الـ30 من الشهر الجاري، بينما قال رئيس "البارسا"، خوان لابورتا، إن المحادثات الخاصة بتجديد عقد "البرغوث"، تحقق تقدما.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن برشلونة اقترح عقدا على ميسي لمدة عشرة أعوام، على أن يلعب الموسمين المقبلين في صفوف برشلونة، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب بموسمين آخرين في صفوف إنتر ميامي، ثم يعود إلى برشلونة كسفير لمدة ستة أعوام.

المصدر: وكالات

كوورة

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