أخبار عاجلة

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات -
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط) -
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا -
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب -
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة» -
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقويم التعليم" توقّع 16 عقدًا للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود

Print
التخصصات تشمل "التمريض واللغة الإسبانية والفرنسية والآثار والاجتماع"

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي- أمس، 16 عقدًا للاعتماد الأكاديمي البرامجي مع جامعة الملك سعود، بمقر الجامعة بالرياض.

وقّع العقود من جانب الجامعة: وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسملي، ومن جانب الهيئة: المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وتهدف العقود إلى تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي للبرامج المشمولة؛ وذلك لتجديد الاعتماد لبكالوريوس التمريض، واعتماد بكالوريوس العلوم في الرياضيات الاكتوارية والمالية، وبكالوريوس اللغة الإسبانية والترجمة، وبكالوريوس اللغة الفرنسية والترجمة، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبكالوريوس الآثار، وبكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية، وبكالوريوس خدمة اجتماعية، وبكالوريوس علم الاجتماع، وبكالوريوس علم المعلومات.

وتَضَمّنت العقود كذلك، اعتماد خمسة برامج في مرحلة الماجستير، وهي برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، والماجستير في العمارة وعلوم البناء، وماجستير الآداب في علم النفس، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية.

ويعمل المركز خلال مدة التعاقد، على عدد من الإجراءات، وضمن مراحل لإجراء الدراسة التقويمية للبرامج؛ حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الاعتماد ومتطلباته، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، وتسليم وثائق البرنامج من قِبَل الجامعة؛ ليقوم مركز "اعتماد" بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها؛ تمهيدًا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويُعد أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقًا لسياسات ومعايير الاعتماد في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة