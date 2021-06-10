TTM تطلق مبادرتها التعليمية "أكاديمية العقلية الاستشارية" لتطوير قادة المستقبل

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في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وسعيها لإحداث التغيير الإيجابي الشامل في كل المجالات

ضمن أعمالها الاجتماعية المتعددة ومساهماتها في صناعة القيادات؛ أطلقت مجموعة TTM الاستشارية (أحد كيانات التعليم والتدريب والتطوير الاحترافية العالمية بالمملكة العربية السعودية)، مبادرتها الأولى من نوعها للمسؤولية الاجتماعية: "العقلية الاستشارية: تعاملْ في محيط عملك بمهارات مستشار"؛ والتي تهدف إلى تطوير قادة المستقبل من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية، وإحداث التغيير الإيجابي الشامل في كل المجالات، بما يواكب رؤية 2030 الطموحة.

وتعمل المبادرة التي بدأت في السابع من أبريل الماضي وتستمر خلال ثلاث مراحل حتى الأول من يوليو المقبل، على تعزيز كفاءة المهنيين السعوديين لمواكبة الواقع الجديد، من خلال بناء "العقلية الاستشارية"، وتطوير قدراتهم على التفاعل والإدارة، وتمكينهم من العمل كمستشارين لخلق قيمة مضافة في الواقع المعاصر الجديد.

وأوضح سلطان العطوي، مدير إدارة الحلول والمستشارين بالمجموعة، أن المشاركين من المحترفين السعوديين هم على مستوى عالٍ من الخبرة الفنية، مؤكدًا أنه يتمنى أن تكون هذه الرحلة التطويرية إضافةً نوعيةً لجهات عملهم سواءً من القطاع الحكومي أو الخاص.

وأضاف العطوي: "وجهنا الدعوة لعدد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث غير الربحي للمشاركة في برنامج المبادرة، واستجابت الجهات بدورها مشكورة بترشيح منسوبيها لهذه "الرحلة التعليمية"، وتم تقييم المتقدمين من خلال خبراء الأكاديمية الدوليين، واعتماد المشاركين الموصي بهم".

وتابع: "نتوجه بالشكر الجزيل لشريكنا الاستراتيجي شركة "ركين للاستشارات وبناء القدرات" على دعمهم لمبادرة TTM "أكاديمية العقلية الاستشارية"، والمساهمة الفعالة في تطوير القطاع الثالث بالمملكة، من خلال العمل على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الربحية، واستقطاب المواهب والكفاءات المتميزة للقطاع غير الربحي وتأهيل قياداته".

ويعد المسار التدريبي الذي تقدمه TTM وVCL ضمن مبادراتهما للمسؤولية الاجتماعية، فرصةً نوعية من المجموعة إلى المهنيين السعوديين، ممن لا تقل خبراتهم العملية عن ثلاث سنوات، في مجالات الموارد البشرية، والتحول الرقمي، والاستشارات، والتسويق، والمبيعات، والتخطيط، وتكنولوجيا المعلومات. حيث وضعت الأكاديمية عددًا من المعايير للالتحاق ببرنامج المبادرة.

وتمرُّ رحلة التعلم خلال المسار التدريبي الذي تقدمه مجموعة TTM في مبادرتها الرائدة بثلاث مراحل؛ بدأت المرحلة الأولى في 7 و8 من أبريل الماضي، وتناولت "رؤية عامة للعقلية الاستشارية ونهج القيمة"، كما ناقشت المرحلة الثانية والتي أقيمت يومي 26 و27 من شهر مايو الماضي، "نقص الموارد البشرية الفنية والمهارات المطلوبة لسوق العمل"، وكذلك "المسارات التقنية للمستشارين الرقميين والتجاريين والاستراتيجيين". أما المرحلة الثالثة والتي من المقرر أن تنعقد يومي 30 يونيو الجاري والأول من يوليو المقبل، فتقدم "رؤية علمية حول العمل كمستشار أعمال داخليًا وخارجيًا".

يذكر أن مجموعة TTM تعمل بالمملكة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ومكتبها الإقليمي بالرياض. حيث تمتلك خبرة كبيرة في مجال التعلم والتدريب من قِبَل الخبراء الدوليين، وكبار المستشارين في العالم.

وتقدم شركة TTM حلولًا متخصصة في إدارة المواهب والقيادة السلوكية، والتطوير والتدريب الشخصي، والتحول الثقافي، وتتميز بإضفاء الطابع الإنساني على رحلة المواهب الرقمية وتجربة التعلم، بما يمكِّن الكوادر السعودية من إحداث التطور المنشود بطريقة احترافية ومبتكرة.

كما تُعنى شركة VCL بتوفير حلول إعادة تشكيل المهارات وتحسينها، والتحول الرقمي والاستشارات الاستراتيجية وهي شركة رائدة في إعادة تعريف قيم خدمة العملاء وتقديم الحلول الرقمية في عصر الاقتصاد الجديد.