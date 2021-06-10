أخبار عاجلة

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات -
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط) -
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا -
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب -
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة» -
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس سيشل يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

Print
رئيس سيشل يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية رئيس سيشل يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية
جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات وسبل تعزيزها

رئيس سيشل يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

استقبل الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، بالقصر الرئاسي في العاصمة فيكتوريا، اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس جمهورية سيشل؛ فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية .

وعبّر عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ونقلها إلى آفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين؛ فيما أكد رغبة المملكة الحثيثة لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وجرى -خلال الاستقبال- استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وسيشل، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال من الجانب السيشلي، وزير الخارجية والسياحة سيلفستر راديجوندي، ووزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط الاقتصادي نادر حسن، ووكيلة وزارة الخارجية السفيرة فيفيان فوك تيف.

كما حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سكرتير وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية فهد بن راشد المشاري، والسكرتير أول بمكتب وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية سارة بنت عبدالله العسيري.

وعقب الاستقبال، وقّع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، على سجل الزيارات في مقر القصر الرئاسي.رئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة