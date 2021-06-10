أخبار عاجلة

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات -
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط) -
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا -
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب -
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة» -
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

موجات غبارية كثيفة تقترب من شرق المملكة

Print
موجات غبارية كثيفة تقترب من شرق المملكة موجات غبارية كثيفة تقترب من شرق المملكة
تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير

موجات غبارية كثيفة تقترب من شرق المملكة

تشهد الحالة الجوية بدء تشكّل موجات من الغبار الكثيف في الأجزاء الجنوبية من العراق، وهي تتحرك حالياً نحو الأراضي الكويتية، ثم لاحقاً الأجزاء الشرقية من المملكة العربية .

ويُتوقع خلال الساعات القادمة بحسب "طقس العرب" أن تزداد كثافة الموجة الغبارية، وأن تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت في الكويت وشرق السعودية لمستويات كبيرة، قد تصل لما دون الـ 500 متر.

وعلى مرضى الجهاز التنفسي والعيون ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة