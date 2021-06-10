أخبار عاجلة

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات -
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط) -
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا -
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب -
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة» -
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 -
الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إذا كنت تخاف الكلاب.. 4 أشياء تفعلها لتنجو من المواجهة

Print
إذا كنت تخاف الكلاب.. 4 أشياء تفعلها لتنجو من المواجهة إذا كنت تخاف الكلاب.. 4 أشياء تفعلها لتنجو من المواجهة
لماذا نتجنب الاتصال البصري مع عيني الكلب؟

إذا كنت تخاف الكلاب.. 4 أشياء تفعلها لتنجو من المواجهة

عندما تتسارع ضربات قلبك وتتنفس بأسرع من المعتاد وتتعرق يداك لدى رؤية كلب، فأنت تعاني من الخوف الشديد من الكلاب أو "رهاب الكلاب"، ولهذا ينصح خبراء ببعض قواعد التصرف السليم في هذا الموقف لكي لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وحسب تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، يخشى بعض الأشخاص السير في الطرق التي يوجد بها كلاب ضخمة، بينما لا يبالي آخرون. وفي حين أن الكثيرين من الأشخاص يشعرون ببساطة بقدر من الخوف في ظل وجود الحيوانات التي يمكن أن تعضّ، يكون الأمر في بعض الأحيان أكثر من ذلك. المعاناة من الرهاب يعني تحول خوف طبيعي إلى اضطراب وقلق مرضي هو رهاب الكلاب.

ويقول الطبيب النفسي يوهاناس روتر: إن تعرّق اليدين وتسارع ضربات القلب والتنفس يمكن أن تكون جميعها علامات على الاضطراب. والتجمد أيضاً عند اقتراب كلب هو رد الفعل المعتاد للمصابين برهاب الكلاب.

عادةً لا تدرك الكلاب نفسها هذا النوع من الخوف الشديد. ولكن نظراً لأن الكلاب تتفاعل مع سلوك الشخص وإيماءاته، يجب أن يضع المرء في الاعتبار عدداً من القواعد عند المعاناة من هذا الاضطراب؛ حتى لا تجذب الانتباه لنفسك، عند مواجهة كلب، وهذه القواعد هي:

* واصل التنفس بشكل طبيعي!

* لا تبدأ في الصراخ بأي حال من الأحوال! فالحفاظ على الهدوء هو قطعاً أفضل خيار. إذا ما حاول المرء الفرار فربما يعتقد الكلب أنه يلعب معه.

* تجنّب الاتصال البصري مع الكلب بعينيك، وإلا قد يفسره الحيوان على أنه دعوة للاقتراب.

* حافظ على مسافة بينك وبين الكلب!


كيف ينشأ "رهاب الكلاب"

وعن سبب الإصابة بالخوف من الكلاب، يؤكد التقرير أن رهاب الكلاب يبدأ غالباً في الطفولة فيما يستمد الأطفال الخوف من آبائهم، على سبيل المثال، أو من رؤية شخص يفرّ من كلب. ولكن "روتر" يقول إن الخبرات الصادمة مثل التعرض لعضة كلب نادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة