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"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:24 مساءً
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:24 مساءً
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:17 مساءً
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:17 مساءً
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 مساءً
الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 06:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
بعد فرض G7 ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.. محلل يشرح تبعات القرار على الخليج
فيديو
cnn arabic
الخميس 10 يونيو 2021 09:15 صباحاً
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