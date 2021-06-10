أخبار عاجلة

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات -
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط) -
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا -
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب -
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة» -
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 -
الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ بنسبة بلغت 14% خلال مايو

Print
بواقع أكثر من 242 ألفًا.. بلغ إجمالي أعداد المناولة 592 ألف حاوية قياسية

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية بنسبة بلغت 14% خلال مايو

حققت الموانئ خلال شهر مايو 2021م، ارتفاعًا في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 14.27%، بواقع أكثر من 242 ألف حاوية قياسية؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 592 ألف حاوية قياسية، وبلغت أطنان البضائع المناولة 24 مليون طن.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد شهدت أعداد السفن القادمة لموانئ السعودية ارتفاعًا خلال الشهر المنصرم بنسبة زيادة 7.25% بواقع 1.021 سفينة، وتسجيل ارتفاع لافت في إجمالي أعداد الركاب بنسبة زيادة 354%، بواقع 44 ألف راكب.

كما سجلت موانئ السعودية ارتفاعًا آخر في أعداد السيارات بنسبة زيادة 6.20%، بواقع أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ إجمالي أعداد المواشي أكثر من 163 ألف رأس من الماشية الحية؛ فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن "موانئ" تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى أن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاعًا مستدامًا ومتكاملًا، يستقرئ المستقبل، ويمكّن القدرات الوطنية؛ ليسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة