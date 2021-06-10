"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم "يونيو"

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للمستفيدين المكتملة طلباتهم حتى نهاية اليوم

بدأ برنامج حساب المواطن، اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر" بعد منتصف الليل: بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

ويُنتظر أن يفتح البرنامج في وقت لاحق استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم وذلك من خلال بوابته الإلكترونية.

يُذكر أنه في 30 مايو الماضي صدرت نتائج الأهلية للدورة 43 (شهر يونيو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa.

وسَبَق ذلك -وتحديدًا في 17 مايو- أنْ بدأ البرنامج باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

ويوم الاثنين الموافق 10 مايو الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال؛ منها 734 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.