أخبار عاجلة

الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور) -
مكافحة الإدمان : 2% نسبة التعاطي بين 350 ألف موظف -
وزير الخارجية يؤكد أمام مؤتمر برلين موقف مصر الثابت من حماية سيادة ليبيا -
روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا -
تونس تنفي انضمامها إلى مناورات بحرية تشارك فيها إسرائيل في البحر الأسود -
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤول فلسطيني: جنود الاحتلال أعدموا عنصرين من الاستخبارات رميًا بالرصاص

Print
مسؤول فلسطيني: جنود الاحتلال أعدموا عنصرين من الاستخبارات رميًا بالرصاص مسؤول فلسطيني: جنود الاحتلال أعدموا عنصرين من الاستخبارات رميًا بالرصاص
في أعلى حصيلة قتلى بالأراضي الفلسطينية منذ توقف الاعتداءات الأخيرة في مايو

مسؤول فلسطيني: جنود الاحتلال أعدموا عنصرين من الاستخبارات رميًا بالرصاص

أعلنت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، الخميس، الإضراب الشامل حدادًا على 3 فلسطينيين، بينهم اثنان من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم المدينة فجر اليوم.

وكانت الأنباء الأولية، قد تحدثت -في وقت سابق- عن أن القوات الإسرائيلية قتلت اثنين من عناصر جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين، هما: الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عامًا)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسى (33 عامًا).

وفي وقت لاحق -وفق "سكاي نيوز عربية"- أعلن عن وفاة فلسطيني ثالث في المكان هو جميل محمود العموري متأثرًا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، كما أصيب عنصر رابع هو محمد البزور بجروح خطيرة.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد اقتحمت مدينة جنين، وهاجمت مركبة يستقلها شابان أمام مقر جهاز الاستخبارات، قبل اندلاع اشتباك مسلح مع عناصر الجهاز.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات: إن العسكرييْن (تيسير عيسى، وأدهم عليوي) تم إعدامهما أثناء عملهما في الحراسة الليلية بمقر الاستخبارات في شارع الناصرة.

وإثر تداول هذه الأنباء، أعلنت مدينة جنين، الحداد على أرواح الضحايا؛ فأغلقت المتاجر والمؤسسات أبوابها.

ولم يُصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا حتى الآن بخصوص الحادثة.

وهذه أعلى حصيلة قتلى في الأراضي الفلسطينية منذ توقف الاعتداءات الأخيرة من الاحتلال على قطاع غزة في مايو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي