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تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي التدريب بالرياض والشرقية

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تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي التدريب بالرياض والشرقية تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي التدريب بالرياض والشرقية
الخريجون تلقوا تدريبات ميدانية وتعليمًا نظريًا بأحدث المناهج الأمنية

تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي التدريب بالرياض والشرقية

انضم 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي إلى زملائهم بعد تخرجهم من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض ومعهد تدريب أمن وحماية المنشآت في المنطقة الشرقية.

وتلقَّى الخريجون تدريبات ميدانية وتعليمًا نظريًا اشتمل على أحدث المناهج الأمنية التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن الوطن والمحافظة على أمنه.

وسيعزز الخريجون دور وفعالية القوات الخاصة للأمن البيئي وكفاءة أدائها، بعد أن أثبتت مقدرة فائقة في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة من المخالفات.

يُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي جهاز أمني ضمن قطاعات وزارة الداخلية يعمل على تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، والعمل على إنفاذ الأنظمة البيئية، وذلك ضمن خطة انتشار تهدف إلى تغطية جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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