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لبنان.. باسيل يشن هجوما على جعجع وسلاح "حزب الله"

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لبنان.. باسيل يشن هجوما على جعجع وسلاح "حزب الله" لبنان.. باسيل يشن هجوما على جعجع وسلاح "حزب الله"

جي بي سي نيوز :- شن رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني جبران باسيل هجوما على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كما اعتبر أن "وجود سلاح "حزب الله" ليس طبيعيا ولا يجب أن يستمر".

وفي حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، أشار باسيل إلى أن "اتفاق مار مخايل (بين التيار الوطني الحر وحزب الله) نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة".

وردا على سؤال حول سلاح "حزب الله"، قال "ليس طبيعيا وجود سلاح غير سلاح الجيش، باعتبار أن هذا الوضع استثنائي لا يجب أن يستمر".

من جهة أخرى، لفت إلى أنه "لا يمكن لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن يتحدث عن الفساد، بينما يمارس أكبر أنواعه من خلال تلقيه مالا سياسيا من الخارج".

المصدر: "lebanon 24"

جي بي سي نيوز

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