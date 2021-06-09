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أول دول في العالم.. السلفادور تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية

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أول دول في العالم.. السلفادور تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية أول دول في العالم.. السلفادور تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية
تستخدم في شراء السلع وتسديد الضرائب

أول دول في العالم.. السلفادور تعتمد

اعتمدت السلفادور عملة "البيتكوين" كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع؛ لتصبح أول دول في العالم تتبنّى العملة الرقمية في تعاملاتها؛ بحسب ما أفادت وكالة "نوفستي" الروسية"، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "نوفوستي" أن المجلس التشريعي في السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة "البيتكوين" كأداة للدفع، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر.

وتحظى "البيتكوين" بتأييد رئيس السلفادور نجيب بوكيله، الذي ينتظر توقيعه على القانون؛ وفقًا لـ" اليوم".

ومع دخول القانون حيز التنفيذ سيكون بإمكان المواطنين في السلفادور استخدام "البيتكوين" مثل الدولار الأمريكي، وستعرض السلع "بالبيتكوين"، وستستخدم العملة الرقمية في سداد الضرائب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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