"المغيري": 10 نقاط تلخص تفاصيل مسابقة فئة الفحل وهذه أسباب السماح بالاستعارة

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أكد أنه لا نية في الوقت الحالي للتوسع في إطلاق فئة الفحل وإنتاجه في الأصايل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين تفاصيل زيادة عدد الإنتاج المشارك في مسابقة فئة الفحل وإنتاجه في النسخة القادمة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

ولخص الإعلامي المهتم في قطاع الإبل راكان المغيري أبرز ما جاء في ردود رئيس مجلس إدارة نادي الإبل حول الفحل وإنتاجه؛ وهي: أن زيادة عدد الإنتاج المشارك في فئة الفحل وإنتاجه لهدف معرفة أكثر الفحول غزارة في الإنتاج.

وبيّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن تحديد سن أكبر الإنتاج جاء لتجنب الفحول كبيرة السن، كاشفًا أن الاستعارة جاءت لضمان عدم إغلاق مالكي الفحول باب تسبيلها واستفادة الجميع منها.

وقال: "وضعنا كل السبل أمام مالكي الفحول لإثبات أحقيتها في الفوز"، مشيراً إلى أن نادي الإبل في النسخة السادسة يعمل على أن تكون فحوصات إثبات النسب قبل انطلاق المهرجان بوقت كاف.

وأوضح "ابن حثلين" أن إدارة مهرجان الملك عبد العزيز تهتم بقوة الإنتاج دون النظر لماهية أمهات الإبل المشاركة في فئة الفحل وإنتاجه، وهل هي غالية من عدمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا نية في الوقت الحالي للتوسع في إطلاق فئة الفحل وإنتاجه في الأصايل؛ لسبب عدم وجود قاعدة DNA شبيهة بالمعمول بها في الخيل.

وكشف رئيس نادي الإبل أنه لن تتم زيادة المراكز المتوجة في فئة الفحل وإنتاجه لضمان قوة العرض، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على منح الفرد يا المتوجة وشاح الفوز لتميزها ومنحها ميزة إضافية، واعدًا بمشاركتهم أفكارهم عبر حسابه في "تويتر" حول تغيير مسمى فئة الفحل وإنتاجه.