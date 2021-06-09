حكم نهائي بعدم إدانة اثنين من المسؤولين في جهة حكومية بتبوك

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النيابة أحالتهما إلى المحكمة الجزائية بتهمة التفريط بالمال العام

أيدت محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، اليوم، حكم المحكمة الجزائية بالمنطقة؛ القاضي بعدم إدانة اثنين من المسؤولين في إحدى الجهات الحكومية بالمنطقة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت قضيتهما في وقت سابق إلى المحكمة الجزائية بتهمة التفريط بالمال العام.

من جهته؛ أشاد محامي القضية مسعد الصالح بالحكم الصادر، والذي يؤكد منهجية واحتراف القضاء السعودي، وأن الأحكام إنما تصدر وفقاً لما يطمئن له وجدان المحكمة من الإدانة أو عدمها بعد فحص دقيق للأدلة المعروضة أمامها وسماع الدفاع.

وذكر أن القضاء السعودي قضاء عادل ونزيه ومستقل لا سلطان فيه إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، والتي يستلهم منها أحكامه.